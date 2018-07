Ore roventi per il futuro del Bari, con il rischio di fallimento che si fa sempre più concreto. A complicare la situazione del club pugliese infatti c'è il passo indietro di Andrea Radrizzani: il proprietario del Leeds era in lizza per versare il 70% dell'aumento di capitale (2,3 milioni di euro) necessario per ripianare i debiti della società ed evitare la seconda bocciatura della Covisoc, ma si è tirato indietro. Con una nota ufficiale, Radrizzani spiega: "Negli ultimi giorni abbiamo valutato attentamente la possibilità di investire nel AS Bari insieme ad altri partners e investitori locali. Purtroppo il poco tempo disponibile per eseguire una due diligence dettagliata e approfondita consona ad una operazione con un alto profilo di rischio ci costringono a malincuore ad abbandonare questa idea e sfida. Auguriamo che la società possa essere salvata e restiamo disponibili a valutare future collaborazioni e investimenti". Deadline fissata alle 19 di oggi, come riferisce Sky Sport solo una ricapitalizzazione di Giancaspro, che in giornata aveva dato le dimissioni dal Cda, può evitare il fallimento al Bari.