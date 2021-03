Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così ai microfoni della radio ufficiale del club biancoceleste il prossimo record del suo ex compagno Stefan Radu: "Domani raggiungerà Favalli al primo posto per presenze nella storia della Lazio, gli vanno fatti i complimenti. Stefan è arrivato da ragazzino e ha fatto cose importanti qui. È bello vedere quanto ci tiene alla Lazio, anche dopo l'ultima operazione è rientrato subito per aiutare la squadra. Ho la fortuna di averlo, per noi è importante"