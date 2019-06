Esordio oggi all'Europeo Under-21 per la Romania di Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter che l’anno scorso si è messo in luce con la maglia del Genoa. Idee chiare per lui sul futuro, come dimostrano le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport. "Siamo capitati nel girone peggiore, perché credo che Francia e Inghilterra siano le squadre più forti della manifestazione. Ma ci proviamo. Già al debutto con la Croazia”.







BILANCIO - "Stagione indimenticabile? Assolutamente. Non avrei mai immaginato di “entrare” dopo quattro partite e farne 33. Il Genoa mi ha dato questa possibilità. Ho sempre sognato di giocare in serie A. Handanovic il mio modello? Sì, lui, come professionalità, è davvero eccezionale. Chi mi è piaciuto tra i colleghi? Musso dell’Udinese, proprio molto bravo”.



MANCINI - “Super. Un ricordo incredibile, mi ha fatto esordire in A”.



INTER - “Io sto benissimo al Genoa. Penso che un altro anno in rossoblù mi faccia bene perché ho la possibilità di lavorare con un preparatore bravo come Alessio Scarpi che mi ha aiutato a crescere sotto tutti gli aspetti. L’Italia ha la scuola di portieri migliore al mondo”.