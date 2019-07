08.30 - Arrivati insieme Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, poi Emre Can.



Primo giorno per la Juventus di Maurizio Sarri. Questa mattina è partita la stagione 2019/2020 dei bianconeri. Alle 8.30 il raduno: il primo ad arrivare, in anticipo, è stato Leonardo Bonucci. Subito dopo ecco Federico Bernardeschi. Presenti già numerosi tifosi alla Continassa. I giocatori si sottoporranno alle visite mediche di rito al J Medical.



Questa la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il raduno:



Portieri: Buffon, Perin, Pinsoglio, Szczesny



Difensori: Bonucci , Cancelo , Chiellini, Demiral, De Sciglio, Rugani



Centrocampisti: Emre Can, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey



Attaccanti: Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic, Pjaca