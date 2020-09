L'estate è ormai agli sgoccioli, ma Raffaella Fico non ha ancora finito di deliziare i suoi follower con scatti e foto super sexy, che mettono in mostra un fisico super. Non più in costume, bensì in intimo, prima stesa sul letto e poi in perizoma appoggiata alla finestra accompagnata dalla scritta "Dreaming". E così per l'ex di Mario Balotelli e dell'agente Alessandro Moggi l'estate non finisce mai. Ecco le sue foto nella nostra gallery.