Oramai ci siamo. Lazio e Inter si sono fronteggiate per tutta la stagione, sorpassate, controsorpassate. Le due squadre sono arrivate alla resa dei conti, domenica sera si giocheranno un posto in Champions. A pochi giorni dal match decisivo dell’Olimpico il centrocampista dell’Inter Rafinha, attraverso i social, carica l’ambiente nerazzurro: “Fin che c’è vita c’è speranza”.



LA RISPOSTA - Un post del tutto sobrio, in una settimana decisiva, se non fosse per la risposta di un ex biancoceleste, Keita Balde Diao. L'ex Lazio, che condivide le origine blaugrana con Rafinha, gli risponde con due emoticon di incoraggiamento. In una settimana così importante, sicuramente il gesto non farà piacere ai tifosi della Lazio, con cui l'addio non è stato di certo dei migliori...