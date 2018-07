Rafinha è tornato a Barcellona per iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Il suo futuro, però, non dovrebbe essere in maglia blaugrana. Secondo ESPN, infatti, l'interesse dell'Inter resta fortissimo. Dopo aver trascorso in nerazzurro la seconda parte della scorsa stagione, con ottimi risultati, il figlio di Mazinho vorrebbe tornare in Italia nella prossima stagione. Inter attivissima per Rafinha, ma attenzione alla Juventus, che ha mostrato interesse negli scorsi giorni.