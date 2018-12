Una cornice preoccupante, quella intorno a Lazio-Eintracht. I tifosi tedeschi hanno dato vita a lunghi disordini, prima e durante la partita, confrontandosi a più riprese con la polizia italiana. la sindaca Virginia Raggi è intervenuta a La7 a raccontare il suo disagio: “Mi permetto di essere un po’ in apprensione. Roma è stata bersaglio in questa due giorni di hooligans tedeschi. Tifosi tedeschi hanno saccheggiato varie zone della città. In questi minuti mi è arrivata la notizia di automobili danneggiate e di un supermercato devastato. Io sono a favore del calcio e dello sport. Roma rispetta i tifosi ma non vuole più gli hooligans. Ora basta”.