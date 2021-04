che così diventa legge, cheL’accordo prevedee concede la possibilità di far crescere in casa propria le piante di cannabis per utilizzo personale.in cui era già consentito l’uso della marijuana. “Per troppo tempo, il divieto della cannabis ha preso di mira in modo sproporzionato la comunità di colore con pesanti pene detentive. Questa legge storica rende giustizia alle comunità a lungo emarginate e abbraccia una nuova industria che farà crescere l’economia”, ha dichiarato il governatore Cuomo.Secondo l’ufficio governativo, infatti. Lo Stato prevede di tassare le vendite al 9%.Lo Stato di New York annullerà in automatico le condanne agli individui condannati per reati legati alla marijuana.Il provvedimento è stato approvato dal Senato con 40 voti a favore e 23 contrari, il Parlamento lo aveva invece approvato con 94 voti favorevoli e 56 contrari.