: il club parigino è in pole per il centrale olandese dell'e sta spingendo per chiudere l'affare. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore,: il potente procuratore si trova nella capitale francese ePrimo incontro tra Raiola e i parigini positivo, l'intesa tra i due club è vicina, un affare che porterà nelle casse dell'Ajax circa, il PSG è allo sprint decisivo per bruciare la folta concorrenza per il difensore classe '99: la, conche dopo la finale di Nations League ha invitato de Ligt a raggiungerlo in bianconero, e soprattutto il, tra le cui fila milita già l'ex compagno Frenkie de Jong.