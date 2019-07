Paul Pogba è uno degli uomini più chiacchierati del mercato europeo, con Juventus e Real Madrid pronte a darsi battaglia sul mercato per strappare il francese al Manchester United. E non è un segreto che lo stesso giocatore abbia già espresso la propria volontà di lasciare la Premier League dopo tre anni poco esaltanti; la parentesi ai Red Devils non è stata all'altezza delle aspettative del Polpo, che è pronto a tornare sui suoi passi e lasciare nuovamente Manchester.



LA BOMBA DI RAIOLA - E a confermare la volontà del campione del mondo di lasciare lo United ci ha pensato il suo procuratore, Mino Raiola, che al Times ha dichiarato a chiare lettere come l'obiettivo sia quello di partire: ''Tutti conoscono la volontà di Paul, dall'allenatore ai dirigenti, fino al proprietario. Non so se Pogba partirà per per il tour in Australia con la squadra, vediamo giorno dopo giorno. Non è un segreto che voglia andare via, ci stiamo lavorando...''.