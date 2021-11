Mino ​Raiola ha parlato anche di Gigio Donnarumma nella sua intervista a margine dell'evento Iafa: ​"Non so se è diventato un problema la convivenza con Navas, ma penso che tutti sappiamo come andrà a finire questa storia e andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po' di pazienza, capisco che stia vivendo un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano...".