Appuntamento fissato per i primi di luglio. È l'impegno messo nero su bianco nel comunicato stampa con cui, nella giornata di ieri, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha reso nota l'apertura di un procedimento d'urgenza su richiesta di Carmine “Mino” Raiola . E si tratterebbe di una defezione clamorosa, originata dalla. Lo stop è stato recepito dalla Fifa e esteso su scala mondiale. Contro la decisione della confederazione mondiale, Raiola ha presentato due ricorsi al TAS: uno per ottenere l'annullamento della squalifica, l'altro per ottenere una sospensiva della squalifica in attesa che giunga la sentenza di merito.Fin qui gli aspetti ufficiali della vicenda. Ce ne sono invece altri, col carattere del retroscena, che permettono di dare una lettura più approfondita delle dinamiche innescate intorno al ricorso del signor Carmine “Mino” Raiola. Durante i mesi scorsi due persone molto bene informate sui fatti del calcio, nonché in nessun rapporto fra loro, ci hanno illustrato in tempi diversi uno scenario ben preciso:. Uno dei due insider ci ha riferito dell'insofferenza mostrata diverse volte dal capo del calcio mondiale verso il più spregiudicato fra i superagenti.. Che si tratti di una reale rappresentazione delle cose o di un'interpretazione forzata, non è dato sapere. Di sicuro c'è che adesso il conflitto aperto è esploso.Ma non è che Raiola se ne stesse passivamente a attendere gli eventi.. Da tempo sarebbe in atto un gran lavorio preparatorio da parte dei legali del superagente, con l'obiettivo di trovare il terreno legale su cui condurre questa guerra e le armi per vincerla. Anche nel caso di Raiola, c'era da aspettare il pretesto. E anche nel caso di Raiola, il pretesto è arrivato.@Pippoevai