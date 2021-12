Intervistato dal canale tedesco, Sport 1, il noto agente, Mino Raiola, ha svelato come nasce il soprannome di “Pizzaiolo”.



«Mi chiamano così ma non ho mai fatto una pizza in vita mia. Non so come si faccia, anche se ne ho servite tante agli ospiti del ristorante dei miei genitori. Lì ho imparato quello che so sulla vita. Non mi dispiace affatto che mi chiamino così. Tutto nacque da una discussione con Mihajlovic, quando lui giocava nell'Inter e Ibra nella Juve. Dopo una partita, Mihajlovic ha detto stupidaggini su Zlatan e un attacco ai miei giocatori, è anche un attacco contro di me. Così ho iniziato a litigare con lui e Mihajlovic ha detto: «Cosa vuole il pizzaiolo», è andata così”.