Il nome di Gianluigi Donnarumma è sulla lista dei possibili partenti per il Milan, attento agli ultimi sviluppi: come riferito da Tuttosport, negli scorsi giorni Mino Raiola ha incontrato Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, che ha chiesto informazioni sugli assistiti del procuratore, con particolare attenzione proprio al portiere classe '99. Strapparlo ai rossoneri non è comunque semplice: come ribadito dal ds Mirabelli recentemente, si parlerà di potenziale cessione solo qualora un club si presenti rispettando l'alta valutazione che il Milan fa di Donnarumma.