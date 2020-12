Non mancano le stoccate da parte di Mino Raiola a Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter è un suo ex assistito, ha deciso di lasciarlo anni fa e Raiola lo punge su Tuttosport: "Haaland è come Ibra a vent’anni. Ha la stessa voglia di lavorare e di diventare il più forte. Solskjær, invece di paragonare Haaland a Lukaku, pensi a trovare un modo per far giocare Pogba da campione: Romelu e Haaland hanno in comune solo il numero di maglia e nient'altro. L'Inter? Sono forti e hanno un grande allenatore. Forse manca una punta top...", la sua bordata.