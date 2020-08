Pochi giorni fa, mercoledì, abbiamo dato. Attenzione: abbiamo scritto. Si stavano preparando i contratti, Zlatan non era in Italia, occorreva ancora qualche giorno perché potesse materialmente mettere il suo prestigioso autografo su quelle carte.Nella stessa serata, postando su Twitter. Una presa di posizione che ha creato stupore all’interno dello stesso Milan, perché anche il club rossonero sapeva che era tutto a posto. E adesso cosa succede?. Tant’è vero che la nostra notizia è stata confermata già il giorno successivo, giovedì, quando è stato ribadito che esisteva l’accordo totale. Ea tutti gli effetti.Magari Mino, che conosce molte lingue e forse le confonde, leggendo il nostro articolo aveva scambiato il significato di accordo con quello di firma. Ci sta. Prima di fare quel post poteva però chiedere conferma a chi gli sta attorno, magari gli avrebbe chiarito le idee: guarda che c’è differenza tra accordo e firma.Già, perché di questo si tratta: dialla convinzione di poter fare e dire quello che si vuole., in stile Marchese del Grillo. Ma a volte è più dignitoso essere un bel niente, se il risultato è questo.Del resto che Raiola fosse arrogante lo sapevamo.. Ora ci è noto anche questo.@steagresti