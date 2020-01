Mino Raiola, agente tra gli altri del centrocampista francese Paul Pogba, ha rilasciato parole importanti a Sky Sports sul futuro del giocatore, seguito per la prossima estate anche dalla Juventus.



"Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate", ha dichiarato il procuratore italo-olandese.



Raiola ha concluso così il suo intervento: "Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici, il mio lavoro è soddisfare entrambe le parti. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Il suo rapporto con lo United? E' buono e professionale, onesto e amichevole. Non ho mai parlato con Solskjaer ma il mio rapporto con Woodward è trasparente".