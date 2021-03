parla di calcio, di mercato e dei suoi assistiti in un'intervista con Daniel Taylor e James Horncastle di The Athletic."Non credo che in Italia mi considerino un criminale. In Inghilterra, perché alcuni ex giocatori si innervosiscono quando parlo di Pogba e Manchester United, penso che mi guardino così. Ma penso anche che nel profondo, loro (ex giocatori) abbiano sempre pensato, 'Caz.., lo avrei amato come mio agente quando ero un giocatore'".“Quando Ferguson mi ha criticato, è stato il mio più grande complimento che qualcuno potesse farmi. Ferguson è abituato alle persone che arrivano e dicono: 'Sì, signore. Si signore. Si signore. Si signore'. Tutto quello che devo dire è che quando Ferguson ha lasciato il Manchester United il proprietario del club, riacquistando Paul Pogba, mi ha detto che avevo ragione. Perché non volevo portare via Paul Pogba. Lui, invece, non credeva in Paul Pogba"."Sottovalutato? Dipende se intendi apprezzato dai tifosi o dai professionisti del gioco. Perché se intendi i professionisti, parlo con molti direttori sportivi, dirigenti, allenatori e lui è molto apprezzato. Dico sempre che c'è solo una verità in ogni cosa. Non è quello che penso io, non è quello che pensi tu, è quello che pensa il mercato. Quindi il giorno in cui Paul Pogba non avrà più un club, non sarà apprezzato o sottovalutato. Ma oggi, se qualcuno mi chiede: "Puoi trovare un club per Paul?", potrei prendere mio nipote di cinque anni e trovare un club per Paul ad alto livello. Paul ha un fascino fantastico in tutto il mondo. Forse il fastidio del grande trasferimento, la strana storia di partire gratis e poi tornare indietro per quei soldi, era qualcosa a cui le persone non erano abituate. Forse questo l'ha perseguitato per un po 'di tempo. Ma penso che dovrebbe essere apprezzato nel complesso. Ho sentito dalla squadra e dal club che lo è e anche da Solskjaer. Quindi questa è l'unica cosa che conta"."Con Haaland, tutti si sbagliavano. Ha fatto le cose molto più velocemente di quanto tutti immaginassero. Haaland è di fronte al proprio sviluppo. È in anticipo sui suoi programmi. Forse ero troppo accorto quando ho detto: 'Oh no, andiamo a Dortmund invece di non-so-dove'. Questo ragazzo - sono convinto al 100% e tutti sono convinti - può trasferirsi in qualsiasi club, dove vuole, già a questo livello. E avrebbe potuto farlo l'anno scorso".