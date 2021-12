Mino Raiola spaventa la Juve. "Matthjs De Ligt è pronto per un nuovo passo", ha detto l'agente, che segue il centrale da diiversi anni, in un'intervista al giornale olandese Nrc, a precisa domanda sul futuro del difensore olandese. Aggiungendo poi, sibillino, "lo pensa anche lui".



Una settimana fa Raiola ha incontrato Nedved. Chiaro che il futuro di De Ligt sia legato anche a come la Juve si classificherà in questo campionato. L'olandese, 22 anni, è al momento il calciatore più pagato nella rosa dei bianconeri, 8 milioni netti a stagione. De Ligt è stato tra i migliori ieri contro il Bologna.