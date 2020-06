Intervistato da Tportal, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha commentato anche i rumors su Lautaro Martinez e Miralem Pjanic: "So quello che sanno tutti, ovvero quanto raccontato dai media. E' bello vedere che giocatori fantastici come Pjanic, Neymar e Lautaro vengano accostati al Barcellona. Il Barça, nell'elenco dei rinforzi possibili, ha sempre i migliori giocatori per cercare di essere più forte possibile, ma ovviamente per adesso tutto questo è quello che si legge sui giornali, vedremo cosa succederà".