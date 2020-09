Fresco di ritorno al Siviglia dopo un'avventura tra luci e ombre con la maglia del Barcellona, Ivan Rakitic ha parlato a Cadena Cope e Radio Marca, togliendosi anche qualche sassolino nei confronti della sua ex squadra. In particolare lamentando le poche opportunità avute da titolare nelle ultimissime stagioni e i presunti favoritismi al prossimo interista Arturo Vidal: "Non lo so. Ho sempre voluto essere disponibile per l'allenatore e c'erano decisioni che non volevo capire, ma dovevo farlo per il gruppo...".



L'accusa indiretta di Rakitic agli ultimi due tecnici blaugrana, Valverde e Setién, è di aver concesso più opportunità a Vidal per il rapporto di amicizia che lo ha sempre legato a Leo Messi.