La Juventus ha trovato l'accordo con Luis Suarez. Secondo la Gazzetta dello Sport, se riuscisse a liberarsi gratis dal Barcellona, l'attaccante uruguaiano firmerebbe un contratto triennale da circa 10 milioni di euro netti a stagione con i bianconeri. Che, grazie agli sgravi fiscali, spenderebbero 15 milioni lordi all'anno.



In questo mercato estivo la Juve ha già esaurito i due slot da extracomunitari con Arthur (Brasile) e McKennie (Stati Uniti). Suarez non ha (ancora) il passaporto comunitario, ma può prendere quello italiano. Viste le origini friulane della moglie, Sofia Balbi, cittadina italiana come i tre figli. Luis non ha mai fatto la richiesta perché non ne ha mai avuto necessità, così come non avrebbe mai neanche chiesto la cittadinanza spagnola che pure spetterebbe a ogni uruguaiano con un contratto di lavoro di almeno due anni in Spagna. Per la Liga Suarez è a tutti gli effetti comunitario in virtù del passaporto della moglie, invece per giocare in Italia servirebbe un passo in più: un esame al Consolato italiano di Barcellona (il Covid non agevola nel fissare un appuntamento rapido) o la più semplice richiesta di cittadinanza spagnola. Niente di complesso che possa far saltare un affare molto ben avviato, solo alcuni giorni di pazienza supplementare.