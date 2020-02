Al termine della partita vinta per 2-1 dal Barcellona il centrocampista croato Ivan Rakitic e trattato a lungo dalla Juventus ha confermato la sua volontà di cambiare squadra e di essere rimasto scontento dal mancato accordo.



VOLEVO ANDARE - "Pensavo all'addio in questo mercato invernale. Il trattamento dello staff di Valverde non è stato il migliore".



SCONTENTO - "Ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute, lo dico molto chiaramente, lo sappiamo noi e lo sanno le persone che prendono le decisioni".



DISGUSTO - "Mi sentivo disgustato? Non è il momento di parlarne, sono felice di aver giocato oggi e tutti lo sanno, non è necessario riaprire quella pagina".



VOLTARE PAGINA - "Vediamo se riusciamo a fare la magia, ora voglio divertirmi, tutto è passato e devo voltare la pagina e non pensarci troppo. Voglio che tutti possano contare su di me".