Gaston Ramirez, trequartista visto in Italia, con le maglie di Sampdoria e Bologna, è ora senza squadra. E si racconta al Corriere dello Sport: “Perché sono senza squadra? Volendo continuare a giocare in Italia, ho detto no prima a un paio di squadre turche poi a una squadra brasiliana, speravo che essendo a parametro zero qualcuno si facesse avanti, invece... Non mi ha chiamato nessuno e non me lo sarei aspettato, anche perché con la Sampdoria credo di aver fatto bene. E mi sono sempre comportato correttamente, anche quando Ranieri mi ha fatto vedere poco il campo”.



LA SAMP - “A un anno dalla scadenza il mio procuratore è arrivato in Italia per parlare con lui, ma non c'è stato niente da fare. Ferrero avrebbe voluto cedermi l’anno prima, ero vicino al Torino, poi tutto saltò. E non conosco i motivi. Chiesti troppi soldi? Non ho mai parlato di soldi con loro, alla fine questa separazione poteva andare bene sia alla Samp che a me”.



IL BOLOGNA - “Chiamata a Di Vaio? L’ho fatto, ma mi ha risposto che non avevano posto. Il Bologna non mi ha voluto e basta, rispetto quella scelta, ci mancherebbe. Marco mi ha risposto così solo per cortesia”.