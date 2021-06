Il momento è arrivato,lascia il Real Madrid dopo 16 anni. Il club spagnolo dedica una cerimonia a Valdebebas per salutare il suo capitano, un lungo video per ricordare le gesta del difensore con la camiseta blanca. Poi, prende parola il presidente del Real: "Quello di oggi è un atto pieno di sentimento e di emozione per tutti, anche per me. Da presidente del Real Madrid, non è un giorno facile. Sono stati 16 anni di successo e intensità, ma anche affetto. Non mi dimenticherò di quando sei stato presentato come giocatore del Real. Avevi 18 anni, poche partite e una voglia incredibile di mangiarsi il mondo. Un acquisto non facile, ma sapevamo che avrebbe segnato un'epoca. Mi sento enormemente orgoglioso di quello che hai realizzato e conquistato, sei senza dubbio una delle grandi leggende del Real Madrid. Qui sei cresciuto e sei stato il capitano in questi anni e hai conquistato l'ammirazione e il rispetto di tutti. Sarai sempre nel cuore dei madridisti, grazie per tutto quello che hai fatto per questo club e per aver difeso questa maglia. Sarai sempre l'uomo della Decima, un simbolo di quello che questo club rappresenta per milioni di persone. Una storia meravigliosa di cui sei stato protagonista. Ventidue titoli che ti rendono con Marcelo il secondo madridista con più titoli nella storia dopo Gento. 101 gol al Real, una cifra incredibile per un difensore. Al di là delle cifre, sarai sempre uno dei nostri capitani e uno dei più amati. Ti ringraziamo per aver accresciuto il mito del nostro club. Oggi non è una girnata facile perché tu, in tutto questo, sei stato una persona speciale per me. Pertanto, ti auguro di essere felice con i tuoi cari e sai che questa sarà sempre casa tua. Una leggenda come te sarà per sempre un ambasciatore del Real Madrid".- Lo stessoprende parola, s: "Il momento è arrivato, uno dei più difficili della mia vita. Non si è mai pronti a dire addio al Real Madrid. Sono uscito dalla mano dei miei genitori e dei miei fratelli da bambino e, grazie a Dio ho una grande famiglia. Grazie a loro che sono sempre stati con me. Voglio ringraziare loro, il mio club, il presidente, per tutto il vostro affetti. I miei allenatori, i dipendenti del club. Guardo i vostri volti ed è inevitabile emozionarmi. Grazie ai tifosi, mi hanno sempre fatto volare in ogni momento. Mi sarebbe piaciuto salutarvi al Bernabeu, ma vi porterò sempre nel mio cuore. Si sta chiudendo una fase unica della mia vita. Niente sarà come quello che ho vissuto qui. Voglio continuare a mostrare il mio miglior livello e aggiungere un altro titolo al mio palmares. Grazie mille a tutti. Questo è un arrivederci, perché prima o poi tornerò".