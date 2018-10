Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di tanti temi riguardanti i bianconeri: "Il gol di Ronaldo all'Empoli? Probabilmente il pallone ha preso una traiettoria strana e Provedel è partito da fermo e non ha fatto il mezzo passo per andare a cercare la palla. Era comunque un tiro incredibile. Per la Juventus, avere in squadra uno come Cristiano, anche se all’inizio non segna, è fondamentale, perché libera gli spazi per gli altri e dà convinzione sicurezza alla squadra. Non è solo un grandissimo campione dentro il campo, ma soprattutto fuori: si allena tantissimo, fisicamente sta bene, e Allegri ne approfitta. Perin? E' un grande portiere, ha scelto di giocarsela alla Juventus. Secondo me ha fatto bene, perché ha ancora un grande futuro davanti. Buffon? È difficile smettere di giocare a calcio... Credo che abbia fatto una buona scelta, ma il fatto che sta giocando un po’ di meno forse lo penalizza. Io avrei smesso alla Juventus".