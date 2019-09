A segno, nella prima da titolare, sabato con il Verona. Da mezzala destra, nello scacchiere di Maurizio Sarri. Ieri 70 minuti, contro il Brescia, da trequartista puro. Due partite, ed Aaron Ramsey si è già preso la Juve. Lo ha fatto a modo suo, senza proclami, quasi silenziosamente. A parlare sono state le sue prestazioni.



ARMA IDEALE - Duttile, polivalente, il gallese ha fin da subito dimostrato capacità di apprendimento rapide. Non è semplice entrare nei meccanismi e nelle trame di gioco imposte da Sarri. Ramsey c’è già riuscito, mettendo le sue qualità al servizio della squadra. Abile nel palleggio, a gestire i ritmi, rallentare quando serve, accelerare se necessario. Sempre a testa alta, due tocchi massimo, poi lo scarico. Così come piace al tecnico ex Napoli. Rifinitore, certo, ma anche bravo ad inserirsi, così come dimostrato con il Verona. Ramsey è il centrocampista ideale per Sarri, un'arma perfetta. racchiude tutte le caratteristiche che il tecnico richiede ad una mezzala, compresa la duttilità nel cambiare ruolo. Un acquisto azzeccato, un colpo perfetto, griffato da Fabio Paratici.



Non è stato facile, per il CFO bianconero, convincere il gallese a sposare il progetto juventino. Il classe '90, 28 anni, è stato preso da svincolato, ma il corteggiamento è iniziato mesi prima della naturale scadenza del contratto del giocatore con l’Arsenal. Su Ramsey c’era anche il PSG, e i Gunners fino all’ultimo hanno provato a convincerlo. Ma Paratici ha saputo usare le parole giuste, oltre a laute commissioni, illustrando alla perfezione il progetto della nuova Juve. La scenario mostrato ha contino Ramsey, determinato a scegliere la soluzione potenzialmente vincente tra Juve e PSG.