Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky della propria stagione finora. Ecco l'intervista riportata da TuttoJuve:



La Juventus è un nuovo capitolo della tua carriera: com’è?



"Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi da loro, si sono sforzati molto per avermi. Sono entusiasta di aver colto questa opportunità e sono contento di poter giocare per questa grande società, di rappresentarla e di dare il mio contributo per provare a vincere molti titoli."



Qual è stata la tua prima impressione della nostra Serie A, è molto diversa dalla Premier League? Della Juventus come squadra, come società?



"La Serie A è molto più tattica rispetto alla Premier League. Molte squadre si difendono in profondità e tu devi cercare di rompere i due blocchi in modi differenti. In Premier League invece c’è più spazio, probabilmente l’intensità è leggermente maggiore perché ti devi guardare di più alle spalle. Sono rimasto impressionato dal campionato, dalla qualità e della tecnica. Spero di avere una stagione significativa."



Non è un’ossessione, ma l’obiettivo principale di questa squadra è vincere la Champions League ed è anche uno dei tuoi obiettivi: credi sia possibile? Quanto può essere difficile?



"Sicuramente è un trofeo che vogliamo vincere. Innanzitutto bisogna lavorare sodo per vincere il campionato, perché è questo che poi ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League. Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa. Per fortuna abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda per raggiungere quest’obiettivo."



Com’è giocare con Cristiano Ronaldo?



"Cristiano è incredibile. È un giocatore fantastico, i suoi record parlano per lui. È uno dei più grandi e giocare nella sua stessa squadra per me è un onore e un motivo d’orgoglio. Far parte della Juventus, in generale, è eccezionale, come il poter giocare con tutti i suoi calciatori. È davvero meraviglioso farne parte."