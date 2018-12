Aaron Ramsey è uno dei pezzi pregiati sul mercato dei calciatori che si possono svincolare a parametro zero a fine stagione. Il centrocampista gallese, 28 anni compiuti ieri, ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2019 con l'Arsenal. In Italia, dopo le voci sul Milan legate all'arrivo in dirigenza di Gazidis, Inter e Juventus si sono messe sulle sue tracce. Ma la concorrenza all'estero è tanta e forte.



Ramsey interessa pure a Paris Saint-Germain e Real Madrid. I francesi dovranno tappare il buco che si creerà dopo la partenza di Rabiot (un altro giocatore in scadenza di contratto), destinato al Barcellona. Invece i campioni d'Europa e del mondo possono contare su uno sponsor d'eccezione: il suo connazionale Gareth Bale. Il tutto alimenta un'asta internazionale per la gioia di Ramsey e dei suoi agenti, che chiedono una ricca commissione oltre a un ingaggio da 8 milioni di euro netti all'anno.