Il centrocampista dell'Arsenal Aaron Ramsey ha parlato della sua situazione contrattuale: "L'Arsenal non vuole rinnovare. Spero che qualcuno mi dica il perché, lo accetterò se c'è una ragione. Quando sarà il momento lo scoprirò, ma non è ancora successo. Al momento non ci sono contratti sul tavolo, quindi non c'è niente da prendere in considerazione. Qualche settimana fa eravamo d'accordo e io ero pronto a firmare".