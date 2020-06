Simili in questo, diversi in tutto il resto. Nello stile di gioco, nelle caratteristiche. Molto più incursore, di passo e qualità Aaron Ramsey, un giocatore che sa stare vicino alla porta, buttarsi tra le linee e alle spalle della difesa, sa incidere, segnare e regalare assist. Più statico, spento nella corsa e nelle idee Adrien Rabiot, che invece non incide, non lascia tracce di sé nelle partite della Juve.