I tifosi dei Rangers Glasgow hanno condiviso la loro rabbia sui social dopo che uno streaming in diretta della loro amichevole contro i Blackburn Rovers è stato hackerato: al posto della partita infatti, terminata poi 1-1, è stato trasmesso un video hard per adulti. Come riportato da TheNationalScot. dopo circa 20 minuti di gara, invece degli uomini allenati da Steven Gerrard sono apparse immagini per adulti: il club ha confermato che questa situazione è stata dovuta a una trasmissione illegale di filmati sul canale TV ufficiale degli scozzesi. Alcuni fan invece l'hanno presa sul ridere: "Guardare un porno aiuta a sopportare il gioco dei Rangers!"