Dopo il pareggio contro l'Hamilton Academical che li aveva momentaneamente fermati, la squadra di Gerrard torna a vincere nella ventinovesima giornata di Scottish Premiership contro il Kilmarnock. Una vittoria importante, grazie ad un goal di Ryan Jack che li mantiene saldamenteNon solo, se i Rangers continuassero con questo ritmo,e la squadra di Steven Gerrard potrebbe festeggiare proprio nel campo dei rivali.- Domani sera, intanto, i Gers incontreranno per la prima volta in una competizione UEFA i belgi dell'Anversa per i sedicesimi di finale.Mentre i Rangers sembrano pronti a porre fine alle nove vittorie consecutive del Celtic nella massima serie scozzese, l'Anversa si trova a 13 punti di distacco dai detentori del Club Brugge nell'equivalente campionato belga. “Volano alto in campionato", ha detto Gerrard. "Sono secondi in un campionato forte per un motivo”.L’ex capitano del Liverpool ha dichiarato che i Rangers faranno del loro meglio per andare oltre nella competizione europea rispetto alla scorsa stagione, quando sono stati eliminati agli ottavi dal Bayer Leverkusen. "I giocatori saranno davvero entusiasti per ciò che hanno di fronte, e saranno la versione migliore di loro stessi. Se lo fanno, hanno una meravigliosa opportunità per trasformare questa stagione in un successo"., autore di uno strabiliante goal in Europa League contro lo Standard Liegi da una lunghissima distanza.scozzese, la Scottish League Two. Negli anni successivi militano in Scottish League One (2013-2014) fino ad arrivare alla Scottish Championship (2014-2016) dove però i Rangers si sono ritrovati in una seconda lega molto competitiva, grazie anche alla presenza delle squadre di Edimburgo, Hearts e Hibernian, retrocesse dalla Scottish Premiership nella stagione precedente. Qui i Gers rimarrano per due stagioni quando finalmente tornano alla vetta, nella massima serie scozzese. Oggi i blu protestanti sono ad un passo dalla vittoria nella categoria più importante della Scozia, una fantastica storia di ripresa: bentornati Rangers!