Lo Slavia Praga ha vinto 2-0 a Glasgow sul campo dei Rangers e, dopo l'1-1 dell'andata in Repubblica Ceca, si qualifica ai quarti di finale in Europa League. Decisivi i gol di Olayinka e Stanciu, intervallate dalle esulsioni di Roofe e Balogun (doppia ammonizione), che hanno lasciato in dieci uomini i padroni di casa scozzesi allenati da Gerrard. Il primo cartellino rosso è nei confronti dell'attaccante Roofe, autore di un'entrata killer sul portiere in uscita Kolar, costretto a uscire in barella.