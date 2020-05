Ralf Rangnick esce allo scoperto. In una intervista esclusiva alla Bild il manager tedesco rivela: "Se posso escludere che sarò al Milan? Cosa si può escludere nel calcio? Non posso escluderlo completamente. Il Milan mi ha chiesto disponibilità così ho avvisato la Red Bull e ci sono stati colloqui con il mio agente. Poi è arrivato il coronavirus e sono sorte questioni più importanti".



LA SITUAZIONE - Come anticipato in esclusiva da calciomercato.com, Ralf Rangnick è il candidato numero 1 per diventare il prossimo allenatore del Milan. Il tecnico-manager tedesco rappresenta l'identikit perfetto per Elliott ed è una scelta precisa di Gordon Singer. Contatti confermati e fumata bianca in arrivo, il Milan corre verso una nuova scelta rivoluzionaria.