Rangnick balza in pole per la panchina del Bayern Monaco. E per il Liverpool a sorpresa spunta Slot

Una tendenza che ormai riguarda anche le grandi squadre: se in Italia il Milan sta valutando una lista piuttosto nutrita di candidati per la sicura successione di Stefano Pioli,per avviare i rispettivi nuovi progetti. E gli ultimi aggiornamenti conducono a candidature decisamente sorprendenti.- Fa specie perché parliamo di una delle formazioni più vincenti e prestigiose al mondo, mae continua ad incassare col passare delle settimane. A partire dall’idea che da subito avrebbe messo tutti d’accordo, quella di strappare al Bayer Leverkusen l’allenatore fresco di Meisterschale. Il primo no è stato il suo - ha preferito portare sposare ancora un lavoro che non è evidentemente terminato con la conquista della prima storica Bundesliga - e a ruota sono arrivati quelli di(che ha scelto di prolungare fino al 2026 con la nazionale tedesca),e, a quanto pare,, che ha poi prolungato con l’Aston Villa., fortissima suggestione per il Milan nel 2020 tornato prepotentemente alla ribalta grazie all’ottimo lavoro svolto da ct dell’Austria: padre del gegenpressing e riferimento di molti allenatori tedeschi di successo che nell’ultimo decennio si sono fatti strada (a partire da Jurgen Klopp), alla luce anche delle qualità manageriali mostrate a Lipsia nel progetto targato Red Bull,- Se Rangnick è stato a modo suo un innovatore del movimento tedesco,, ha recentemente conquistato la Coppa d’Olanda e ha in bacheca soprattutto l’Eredivisie della passata stagione. Oltre ad una finale di Conference League persa nel 2022 contro la Roma di Mourinho a Tirana.che secondo diverse fonti - rafforzate dalla conferma di The Athletic - lo ritiene al momento la candidatura più credibile per il dopo Klopp. Più del tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim, che nelle scorse ore peraltro ha incontrato gli emissari del West Ham, e del connazionale Paulo Fonseca, attualmente al Lille.