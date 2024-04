Nuova allenatore Milan: si allontana Emery. Le opzioni per il dopo Pioli

E' uno dei candidati per la panchina del Milan,Secondo quanto riporta The Athletic l'allenatore spagnolo, con un passato in Francia al Paris Saint-Germain, è contento in Inghilterra e ci sono ottime chance che dopo il 30 giugno possa essere ancora l'allenatore dell'Aston Villa.. La proprietà vuole aprire un ciclo, nella testa c'è l'idea di fare di Emery quello che è stato Alex Ferguson al Manchester United.

Al momento non c'è una pista particolarmente calda per il Milan, che nei prossimi giorni farà il punto. Cardinale non vuole perdere tempo, ma non può permettersi di fare la scelta sbagliata. Come ribadito ieri dall'amministratore delegato Giorgio Furlani a Dazn, il sostituto di Pioli verrà discusso con Ibrahimovic e Moncada , ma alla fine sarà il patron di RedBird ad avere l'ultima parola. A oggi vanno tenute in piedi le piste Xavi, Conceicao, Fonseca e van Bommel, ex centrocampista rossonero e attuale guida dell'Anversa.e per Lopetegui, che non convince tutto il triumvirato del Milan. ( QUI TUTTI I DETTAGLI ).