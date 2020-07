Tra il Milan e Ralf Rangnick è tutto fatto da diverso tempo. L'intesa è stata raggiunta e sigillata per un progetto tecnico su base triennale. Il 'professore', come viene chiamato in Germania, assumerà il doppio incarico di allenatore e direttore tecnico del club di via Aldo Rossi. Mancano solo le firme di rito sul contratto che arriveranno a fine stagione.



RANGNICK TRATTA LA BUONUSCITA - I primi contatti tra Rangnick e il Milan risalgono al mese di novembre, come già raccontato in diverse puntate. In tutti questi mesi il Diavolo ha potuto conoscere ogni dettaglio contrattuale che lega il manager tedesco al gruppo Red Bull. Che, in tempi non sospetti, aveva autorizzato Rangnick a confrontarsi con i rappresentati di Elliott e Gazidis. Ma c'è un ultimo step da superare prima di dare l'annuncio ufficiale dell'accordo: l'interruzione del rapporto tra Ralf e i suoi attuali datori di lavoro. Il manager ha altri due anni con la compagnia austriaca e sta trattando la buonuscita che sarà piuttosto cospicua. Ma questo è un fatto che interessa poco al club di via Aldo Rossi e non mette in dubbio l'affare. Rangnick-Milan, un matrimonio che s'ha da fare.