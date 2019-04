La Roma domina il Cagliari e torna al quarto posto in attesa delle partite di Milan e Atalanta. Al termine del match, Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport e si è soffermato anche sul possibile approdo in giallorosso di Antonio Conte: “Pastore? L’ho visto in allenamento, l’allenamento è sacro, i giocatori parlano lì, con umiltà. Già l’altra settimana mi aveva fatto pensare di metterlo in campo e in questa settimana ha fatto cose notevoli”.



CONTE - “Se vorrei Conte sulla panchina della Roma al mio posto nella prossima stagione? Sì, lo vorrei. Contatti? Sono l’ultimo che lo può sapere (ride, ndr). Sarei felicissimo se venisse Antonio”.



GIOCATORI VOLUTI DA MONCHI - “Erano andati via giocatori importanti e quando succede così quelli che restano non sono così contenti dopo quanto fatto l’anno scorso. C’è stato forse un po’ di disappunto interiore e credo che i nuovi non siano stati aiutati tanto dai vecchi. Non perché non volessero, ma perché stavano ancora pensando all’anno precedente, a quelli che sono andati via, Strootman che aveva detto di voler rimanere. Sono tutte cose che in uno spogliatoio pesano. Ora che i ragazzi stanno riprendendo consapevolezza. Pastore non lo scopro io, ha una qualità che non finisce mai. Gli ho detto di giocare come sa lui perché certe cose le sanno fare in pochi al mondo, ma di difendere come volevo io. Se fa questo per me va bene”. PROVA - “Partita più bella? Sicuramente. Abbiamo segnato presto, i ragazzi si sono rasserenati. Le qualità che hanno loro ce l’hanno in pochi, gli chiedo di non portare palla e non essere egoisti, di giocare l’uno per l’altro e oggi si è visto. Avevo fatto notare come a Milano avevamo lasciato troppi cross e su uno di quelli avevamo preso il gol. Gli avevo fatto vedere che il Cagliari è bravo ad allargare e cercare Pavoletti, quindi non dovevamo farli crossare. I nostri esterni si sono sobbarcati un grande compito di ripiego e attacco”.



CHAMPIONS - “Non sto compilando niente. Domani è festa e mi godo la famiglia”.