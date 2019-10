Alla fine Claudio Ranieri e la Sampdoria si sono detti sì. Mancano solo i crismi dell'ufficialità per il contratto che legherà l'ex tecnico di Leicester e Roma ai blucerchiati fino al 2021, con un ingaggio da circa 2 milioni di euro complessivi, e intanto spunta un retroscena: l'arrivo di Ranieri a Genova è merito di due ex giocatori giallorossi. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX infatti, decisivi per la fumata bianca sono stati Francesco Totti e Antonio Cassano: il presidente della Samp Massimo Ferrero infatti ha telefonato ad entrambi chiedendo pareri sul tecnico, da entrambi sono arrivati feedback positivi e questo ha convinto Ferrero a procedere con Ranieri, che ha battuto così la concorrenza delle alternative Iachini e De Biasi.