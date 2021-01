Samp in zona Champions, Inter a metà classifica. Non si tratta di un refuso, ma delle posizioni che le due squadre, in attesa di sfidarsi mercoledì a Marassi, occuperebbero se le partite finissero al 45’. L’Inter ha finora compensato approcci molli e distratti con prodigiose rimonte nella ripresa, basti pensare che su 15 partite di campionato ha concluso il primo tempo in vantaggio soltanto 4 volte. Al contrario, la Samp sa essere compatta ed efficace nella prima frazione di gioco, conclusa avanti agli avversari 7 volte su 15, ma alla distanza si disunisce. Per il match di mercoledì, gli analisti si orientano con pochi dubbi sul «2» nerazzurro, dato a 1,55, ben al di sotto sia dell’«1» doriano (5,55), che del pareggio. Viste le premesse, però, non è da trascurare un pareggio al primo tempo, a 2,45, o addirittura un vantaggio della Sampdoria, a 5,44. Uno 0-0 al 45’, come quello maturato domenica scorsa in Roma-Samp, si gioca invece a 3,31.