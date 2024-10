Ranieri: "Conte se non arriva primo arriva secondo, senza coppe poi..."

Getty Images

, allenatore di lunga esperienza ed ex tecnico di Roma, Inter, Juventus e Napoli, nonché vincitore di uno storico titolo in Premier League con il Leicester, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla del primo spezzone di campionato che al momento vede il Napoli di Conte al comando dopo otte giornate."Le uniche due che non hanno cambiato sono Inter e Atalanta, tutte le altre hanno cambiato. Il Napoli è partito bene, mi sembra la squadra messa meglio. Conte giustamente dice che non deve vincere il campionato, ma creare una squadra forte per i prossimi anni.

Intanto però sta veleggiando in testa alla classifica. Oltre a vincere, il suo obiettivo è costruire un certo tipo di mentalità. Mi ha colpito anche una dichiarazione di Gasperini riguardo Zaniolo: ha detto che deve calarsi nella mentalità dell'Atalanta. Parole che la dicono lunga su quello che costruiscono questi tipi di allenatori, a me piacciono molto. La Juve? Ha cambiato tutto e non si può chiedere subito la luna. Lo stesso vale per il Milan, che però ha sette punti da recuperare.L'anno scorso non andava bene Pioli, quest'anno giustamente si cerca di preservare Fonseca. I tanti 1-0? Ci sono tante partite belle, difficili e combattute, è un bene per il calcio".

Favorita per lo Scudetto? "Senza fare nomi - spiega Ranieri - io dico che quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo- aprile. Credo che quest'anno ci sia più compattezza in testa alla classifica. Sarà molto più bello".Infine la ripresa del Cagliari: "Non mi sorprende, sono felicissimo. Ieri - ha concluso Ranieri - ho visto la partita, è stata dura, difficile. Ma quel campo ha qualcosa di magico, i tifosi ti soffiano dietro e sono stato particolarmente contento.

Vorrei che il Cagliari riuscisse a stare in quella zona tranquilla dove può programmare bene. Viola ha fatto una gara stupenda, Nicola sta guidando la squadra con molta sagacia. Gli auguro veramente di venir fuori dall'impasse dell'inizio".