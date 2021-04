Intervistato da Sky Sport l'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha commentato così la vittoria per 1-0 sul Crotone:



ONORE AL CROTONE - "Partita difficile perché il Crotone è uscito dal campo a testa alta. Non ci ha mai dato la possibilità di fare il nostro gioco. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non hanno mai mollato. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e le cose sono andate meglio".



CLASSIFICA - "Siamo lì con i punti, non dobbiamo mollare. La classifica? Non la guardo, seguo i nostri obiettivi. Ci aspettano Sassuolo, Roma e Inter"



RINNOVO- "Con Ferrero abbiamo davanti diverse settimane, non sarà questione di soldi.