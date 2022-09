L’argentino, il portoghese, il serboe il tedesco, citati in ordine alfabetico. Sono questi i nomi dei possibili sostituti disulla panchina dell’, se nella prossima sosta di metà novembre i nerazzurri non saranno usciti dal tunnel della crisi in cui si sono infilati con tre sconfitte (e tre gol al passivo) nelle prime sette giornate di campionato. Perché ormai una cosa è certa:Premesso che nessun tifoso dell’Inter dovrebbe tifare per un’ipotesi di questo tipo, è del tutto normale - e aggiungiamo anche doveroso - che la società pensi al cosiddetto piano B, ferma restando la speranza di non attuarlo mai. E allora è altrettanto normale cercare di capire chi potrebbe essere il tecnico in grado di rilanciare Handanovic e compagni, per inseguire lo scudetto che rimarrà il primo obiettivo della stagione, visto che la Champions sembra un sogno proibito per tutti. Se davvero si rendesse necessaria la sostituzione di Inzaghi,. Ecco perché, al di là dei tanti nomi che sono già circolati sulle bocche dei tifosi,Immaginiamo che qualcuno reagisca dicendo che è vecchio, oppure che ha già fallito all’Inter, ma in entrambi i casi il tecnico romano sarebbe in grado di far cambiare idea a tutti.Trent’anni fa, proprio in questi giorni di settembre, guidava ilin coppa Uefa che stravinse 5-1 a Valencia. E nel 2008, sulla panchina della, festeggiò in Champions un clamoroso 2-0 sul campo del Real Madrid, con doppietta di Del Piero uscito tra gli applausi del “Bernabeu”. Per non parlare della sua esperienza internazionale in Spagna, in Inghilterra, in Francia, fino all’ultima salvezza anticipata con la. Ma soprattutto non va dimenticato che, con la squadra a quota zero dopo l’esonero di Spalletti.. Ma quella era un’altra Inter, ormai a fine ciclo, che infatti non ha più vinto nulla fino a due anni fa, in cui Moratti non ebbe pazienza di lasciar lavorare Ranieri. Stavolta è diverso, perché l’equilibrio di Marotta, che infatti non ha voluto esonerare Inzaghi, garantirebbe più tranquillità a Ranieri.Con una considerazione finale legata alla durata dell’eventuale contratto di Ranieri, o di chiunque arrivi. Perché la recente esperienza ha dimostrato che è un errore prolungare i contratti degli allenatori d’estate., che così rimase due anni a spasso pagato dall’Inter e anche per questo declinò l’offerta del Milan, che poi ripiegò su Pioli. Ma questa è un’altra storia, come quella di Inzaghi. In attesa di sapere se davvero riuscirà a risollevare la squadra, evitando di lasciare la panchina a Ranieri o a chissà chi.