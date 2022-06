L'ex allenatore di Roma e Leicesterha rilasciato a La Gazzetta dello Sport un'intervista della quale vi riportiamo i passaggi salienti:"Mercato? L’importante è non esagerare con le aspettative. Ad esempio, mi piace il presidente Percassi che ogni anno dice come il primo obiettivo sia la salvezza. Atalanta a fine ciclo? Non credo, perché Gasperini ha già gettato i semi per la fioritura"."Direi Inter, Milan e Roma per i trofei, ma mi dispiace per il Napoli. A un certo punto pensavo che arrivasse più lontano. La Conference è coppa vera, ha ragione Mourinho: se si può i trofei vanno sempre portati a casa. E io da romano e romanista ho gioito"."Gran giocatore. Per la Roma è una perdita importante, ma sono convinto che José saprà mantenere alta la competitività. D’altronde il suo è un progetto a tre anni".È una questione di cicli. L’importante è che si dia il tempo ai nuovi di integrarsi (parla di Dybala-Inter, Di Maria-Juve e Origi-Milan, ndr). La Serie A non è facile, ma Pioli e Allegri sanno il fatto loro"."Molti grandi campioni stanno finendo la carriera e quindi dipenderà dalla crescita di giovani come Tonali e Scamacca. A me incuriosisce molto Raspadori, voglio vedere quello che farà il prossimo anno. Stia tranquillo: i giovani bravi gli allenatori di club li faranno giocare. Quello che vogliono tutti, in fondo, è solo vincere".