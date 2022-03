I risultati delle due settimane dedicate alle nazionali hanno cambiato il ranking Fifa. Dopo tre anni il Belgio perde il primo posto, la nuova capolista è il Brasile che nel 2019 ha vinto la Coppa America arrivando in finale due anni dopo. Era da cinque anni che i verdeoro non erano in testa al ranking. Anche se fuori dal prossimo Mondiale, l'Italia ha confermato il sesto posto anche grazie all'ultima vittoria contro la Turchia.



Ecco la top venti:



1) Brasile

2) Belgio

3) Francia

4) Argentina

5) Inghilterra

6) Italia

7) Spagna

8) Portogallo

9) Messico

10) Olanda

11) Danimarca

12) Germania

13) Uruguay

14) Svizzera

15) Stati Uniti

16) Croazia

17) Colombia

18) Galles

19) Svezia

20) Senegal