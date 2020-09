L'Italia sale nel Ranking Fifa a settembre. Ripartito anche il calcio delle nazionali dopo il lungo stop per l'emergenza Covid-19 e le 54 gare di UEFA Nations League disputate in questo mese hanno prodotto i primi effetti anche sulla graduatoria globale. Effetti positivi per gli Azzurri: grazie al pareggio di Firenze con la Bosnia e alla vittoria in casa dei Paesi Bassi, la squadra di Mancini guadagnano una posizione e salgono al 12° posto mondiale (7° europeo), buona notizia in vista del sorteggio per i gruppi di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 (dopo le partite di novembre) che vedrà le prime dieci nazionali europee teste di serie dei dieci gruppi.



LE ALTRE - Invariate le prime quattro posizioni, entra in top 5 il Portogallo dopo i successi con Croazia e Svezia. Salgono di una posizione anche Spagna (7°), Paesi Bassi (13°) e Germania (14°), balzo in avanti della Russia che guadagna sei posizioni. Perdono invece due posizioni la Croazia (8°) e tre la Svizzera (15°).





LA TOP 20



1) Belgio 1773 punti (-)

2) Francia 1744 punti (-)

3) Brasile 1712 punti (-)

4) Inghilterra 1664 punti (-)

5) Portogallo 1653 punti (+2)

6) Uruguay 1645 punti (-1)

7) Spagna 1642 punti (+1)

8) Croazia 1628 punti (-2)

9) Argentina 1623 punti (-)

10) Colombia 1622 punti (-)

11) Messico 1621 punti (-)

12) ITALIA 1612 punti (+1)

13) Paesi Bassi 1603 punti (+1)

14) Germania 1602 punti (+1)

15) Svizzera 1600 punti (-3)

16) Danimarca 1593 punti (-)

17) Cile 1579 punti (-)

18) Svezia 1567 punti (-1)

19) Polonia 1558 punti (-)

20) Senegal 1555 punti (-)