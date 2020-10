Le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, gli spareggi per Euro 2021 e gli impegni corrispondenti alla UEFA Nations League hanno portato a variazioni nel Ranking Fifa dell'ultimo mese. Il podio è rimasto lo stesso, ma si riduce la distanza tra il Belgio e i suoi due immediati inseguitori, Francia e Brasile. Resta quinto il Portogallo mentre la Spagna guadagna un posto e sale in sesta posizione scalzando l'Uruguay, ora settimo davanti all'Argentina ottava che supera la Croazia nona. Decimo posto per la Colombia, seguita da Messico e Italia in 12esima posizione con 1612 punti.