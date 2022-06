L’Italia perde una posizione nel Ranking FIFA dopo il ciclo di partite che l’ha vista impegnata nel mese di giugno: i risultati ottenuti tra la Finalissima e la UEFA Nations League hanno spinto gli Azzurri al settimo posto in graduatoria con 1.713,86 punti, scavalcati dalla Spagna che ora si trova in sesta posizione. Ecco come si presenta la graduatoria aggiornata:



1 - Brasile – 1837,56 punti

2 - Belgio – 1821,92 punti

3 - Argentina – 1770,65 punti (+1)

4 - Francia – 1764,85 punti (-1)

5 - Inghilterra – 1737,46 punti

6 - Spagna – 1716,93 punti (+1)

7 - Italia – 1713,86 punti (-1)

8 - Paesi Bassi – 1679,41 punti (+2)

9 - Portogallo – 1678,65 punti (-1)

10 - Danimarca – 1665,47 punti (+1)